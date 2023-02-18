Селена Гомес потолстела из-за лекарств от неизлечимой болезни

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Селена Гомес призналась, что набрала вес из-за лекарств от неизлечимой болезни

Селена Гомес потолстела из-за лекарств от неизлечимой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Знаменитость затравили в сети хейтеры, недовольные ее внешним видом.

Певица и актриса Селена Гомес призналась, что набрала вес из-за лекарств, которые она вынуждена принимать. Об этом сообщает журнал Page Six.

«Когда я принимаю лекарства, я, как правило, набираю много веса, и это нормально. Когда я перестаю принимать препараты, я, как правило, худею», — приводит издание слова знаменитости.

Располневшую Гомес затравили в интернете. Актриса даже призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях, если им так не нравится ее внешний вид. По словам Гомес, она не модель, а принимать лекарства для нее важнее, чем переживать о своем внешнем виде.

Instagram* / selenagomez

В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес тяжелое аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку. В 2017-м звезде потребовалась трансплантация почки, и донором для нее стала ее подруга актриса Франсия Райса. После операции девушки вместе давали интервью, путешествовали и активно выходили в свет.

Однако в ноябре прошлого года знаменитости поссорились. Тогда Гомес в интервью назвала своей единственной подругой певицу Тейлор Свифт. Райса в комментариях написала «интересненько» и отписалась от бывшей подруги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple купила права на документальный фильм о Селене Гомес.

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