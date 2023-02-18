Чем полезен картофель и как его правильно готовить?

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Иван Обухов
Иван Обухов 34

Для сохранения полезных веществ картофель нужно варить или запекать клубни «в мундире»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jacek Sopotnicki; 5-tv.ru

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Картофель является одним из самых популярных гарниров в России.

В картофеле содержится множество незаменимых минеральных веществ, в том числе кремний, кобальт, хром и витамин B6.

Картофель важен для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поддержания водного и кислотно-щелочного баланса за счет калия в составе. Картошка богата витамином С, но большая его часть разрушается в процессе готовки.

В целом для сохранения полезных веществ имеет смысл варить или запекать клубни «в мундире». Диетологи также рекомендуют замачивать картофель перед готовкой — это поможет снизить количество содержащегося в нем крахмала.

Картофель — сытная пища, это источник необходимых для энергии организма углеводов. Специалисты отмечают, что этот овощ хорошо сочетается и с белковыми продуктами.

А вот зеленый картофель употреблять не стоит — можно получить пищевое отравление. Влажные пятна на овоще и дряблая кожура являются признаками неправильного хранения.

 

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