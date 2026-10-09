Добавлять шпинат в пишу как источник негемового железа можно, если знать про нюансы и противопоказания к употреблению. Об этом рассказала с беседу с порталом «Доктор Питер» Елена Желянина — биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию.

В шпинате присутствуют такие соединения, как оксалаты и фитаты. Они снижают доступность части железа, поэтому ошибочно кушать шпинат ради борьбы с анемией, объяснила Желянина. Важно составлять свой рацион, грамотно включая в него другие продукты с нутриентами.

Нутриент — это вещество, которое организм получает из пищи и использует для поддержания жизни: дает энергию, служит строительным материалом для клеток, помогает регулировать обменные процессы.

Желянина подчеркнула — не стоит забывать о витамине СЮ ведь именно он способствует всасыванию железа и компенсации влияния веществ, которые могут снижать его усвоение.

«Шпинат хорошо сочетать с продуктами, богатыми витамином С: сладким перцем, брокколи, томатами, киви, цитрусовыми или ягодами», — объяснила специалист.

Также она напомнила об осторожности: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта переносимость сырой зелени снижается. Если после большого количества шпината появляются симптомы вздутия и дискомфорта, кушать его нужно меньше и выбирать другую термическую обработку.

Елена Желянина объяснила: общепринятой нормы для употребления шпината нет. Самое главное в здоровом питании — составлять разнообразный рацион, который заполнит потребность организма в нужных микроэлементах и веществах.

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