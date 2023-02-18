«Слишком легкая смерть»: Чулпан Хаматова готова застрелить поддерживающих СВО россиян

В новом интервью сбежавшая из России актриса отошла от образа ангела и показала свое истинное лицо.

Почти год назад актриса Чулпан Хаматова уехала из России из-за начавшейся спецоперации на Украине. Однако в новом интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, она прошлась по множеству острых тем современной России, которые вызывают ожесточенные споры. Об этом сообщает издание dni.ru.

Хаматова заявила: испугалась, что ее детям грозит опасность, а ей — тюрьма, поэтому якобы эмигрировала в Латвию, где сейчас играет в театре. Хотя, по ее словам, готова была пойти работать курьером или водителем такси. Хаматова могла расслабиться и жить новой жизнью, но до сих пор не может отпустить ситуацию в России и говорит о ней налево и направо.

«Тебе хочется как-то побороть всех этих людей или как-то переубедить, уничтожить тех людей? Если бы тебе дали пистолет, ты бы…?» — обратился Зыгарь* к Хаматовой.

«Да, хочется. Но это была бы слишком легкая смерть для них», — с улыбкой ответила Чулпан Хаматова.

Даже после этих слов в комментариях под интервью нашлись те, кто выступил в защиту агрессивно настроенной актрисы. Некоторые комментаторы указали на то, что актриса наконец-то показала свое настоящее лицо.

«Пусть на твоем пути не будут стоять подонки»;

«Блин, прошло совсем времени.....ничего подобного не произносилось в Москве, был человек таким эльфом неземным, народной любимкой и вот теперь льется-поливается…»;

«Всем хейтерам — захлебнитесь своим ядом!»;

«Открылась как настоящий человек со всеми своими тараканами и минусами», — написали пользователи видеоплатформы.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Батурин назвал условия, при которых можно простить сбежавшую из России Хаматову. Актер отметил, что знал Хаматову с другой стороны и был шокирован ее поступком.

* — объявлен иноагентом по решению Минюста РФ