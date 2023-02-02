Актер Батурин назвал условия, при которых можно простить сбежавшую из РФ Хаматову

Звезда кино отметил, что знал артистку совсем с другой стороны и был шокирован ее поступком.

Актер Юрий Батурин готов простить сбежавшую из России Чулпан Хаматову, но при некоторых условиях.

«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что совершила, готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам… Не простили бы? Я бы простил», — цитирует StarHit.ru слова актера.

Хаматова сбежала из России сразу после начала спецоперации и неоднократно критиковала российскую власть и граждан РФ.

«У Чулпан, если не ошибаюсь, есть домик в Прибалтике, причем давно купленный, так что она не скитается. Для меня было шоком, что Чулпан уехала. Знал ее с другой стороны и очень глубоко уважал», — заявил Батурин.

Помимо этого, он высказался и о других артистах, покинувших страну. По его мнению, все они могут вернуться и искупить свою вину, сделав что-то полезное для России.

«У них есть шанс вернуться, сказать, мол, мы были не правы, простите, скажите, чем мы можем помочь стране и народу. Нет, никто даже не шевельнулся. То есть это для них в порядке вещей, получается. Вот поэтому они и предатели», — заявил актер.

Сам Батурин с первого дня спецоперации решил поддерживать Россию, из-за чего от него отвернулась вся семья, включая родную маму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чулпан Хаматова начала терять интерес к работе в Латвии.