МИД РФ высказался о возможном недопуске россиян к Олимпийским играм в Париже

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 43

МИД РФ назвал неприемлемой позицию Запада по допуску россиян к Олимпийским играм

МИД РФ высказался о возможном недопуске россиян к Олимпийским играм в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Москва выступает за справедливые соревнования без их политизации.

Информацию о возможном недопуске россиян к Олимпийским играм (ОИ) в Париже в 2024 году прокомментировали 5-tv.ru в департаменте информации и печати МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последнее время заявления об отечественном спорте являются политизированными и противоречивыми как со стороны руководства Международного олимпийского комитета (МОК), так и различных деятелей, которые зачастую не имеют отношения к спортивной сфере.

«Продолжаем исходить из неприемлемости любых политизированных требований, предъявляемых к нашим спортсменам в качестве условий для их возвращения в мировой спорт. Выступаем за равноправное развитие спортивного сотрудничества, исключающего политизацию и тенденциозность, честные и справедливые соревнования, обеспечение всем без исключения странам равного доступа для полноформатного участия в олимпийском и паралимпийском движениях», — заявили в МИД.

В частности, в ведомстве упомянули мэра Парижа Анн Идальго, которая предлагала выступать российской стороне под флагом беженцев. Там указали на непоследовательность ее позиции, ведь раньше политик поддержала участие РФ в ОИ, но с учетом нейтрального статуса — без флага.

«Судя по всему, провалы в памяти, которые все чаще замечаются в высказываниях различных зарубежных деятелей, привели к тому, что даже не дезавуируя прежние слова, мэр Парижа сформулировала диаметрально противоположную позицию», — отметили в МИДе.

Противоречивые заявления Идальго невольно наводят российских дипломатов на мысль, что мэр могла «проштрафиться» своими «мягкими» заявлениями в отношении РФ перед западными кураторами, а после чего ими же была поставле на место.

Ранее 5-tv.ru писал, что 35 стран будут требовать недопуска России к Олимпийским играм в Париже.

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