Посол Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине
Вашингтон способствует разжиганию вооруженного конфликта, но в преступлениях против человечности обвиняет Россию.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
США пытается оправдать свои действия по разжиганию конфликта на Украине, утверждая о «преступлениях» России против человечности. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, заявление вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности являются «циничной попыткой демонизировать Россию». Именно Камала Харрис обвинила Россию в преступлениях против человечности.
«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима», — заявил Антонов.
Он также привел в пример военную помощь, которую Вашингтон активно оказывает Киеву. По мнению Антонова, США «снабжают нацистов разведданными» и тяжелой бронетехникой, хотя изначально обещали поставлять только оборонительную технику.
«Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков», — отметил дипломат.
Кроме того, как подчеркнул Анатолий Антонов, Америка игнорирует факты расстрела пленных российских солдат и использование ВСУ (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) запрещенных боеприпасов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обостряют конфликт на Украине, передавая ей все более мощное оружие.
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