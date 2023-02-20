Меган Фокс раскрыла причину разрыва отношений с Machine Gun Kelly
Актриса Фокс назвала причиной расставания с Machine Gun Kelly третьих лиц и другие обстоятельства
Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl
Актриса восстановила страницу в социальной сети, чтобы объясниться перед публикой.
Актриса Меган Фокс, которую уже не первую неделю подозревали в расставании с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.) вышла на связь с поклонниками и назвала причину разрыва отношений. Об этом пишет издание Page Six.
Знаменитость восстановила свою страницу в одной из социальных сетей, с которой она ранее удалила все публикации, а после и удалила ее саму. По словам Фокс, дело не только в изменах экс-возлюбленного — были и другие обстоятельства.
«Вмешательства третьих лиц в эти отношения не было. Это включает, но не ограничивается», — написала актриса.
Вместе с тем она с сожалением и параллельно с иронией отметила, что не хотела бы тех, кто распускает о ней и ее личной жизни слухи, лишать такой возможности. Но все же призвала сплетников перестать выдумывать.
«Вам нужно позволить этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое», — заключила она.
В январе 2022 года рэпер сделал предложение Фокс, на что она ответила согласием. Однако до свадьбы дело так и не дошло. При этом, несмотря на разрыв пары, звезд недавно заметили вместе на свидании.
До рэпера у Меган Фокс был сложный бракоразводный процесс с ее уже бывшим мужем — актером Брайном Остином Грином. Расставание ознаменовалось скандалом с разделом имущества, вызванное отсутствием брачного контракта.
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