Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова вместе? Селебрити заметили на свидании

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Меган Фокс снова заметили с Machine Gun Kellу на фоне слухов о разрыве

Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова вместе? Селебрити заметили на свидании

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Влюбленные снова оказались рядом в День всех влюбленных. Надолго ли?

На фоне слухов о расставании самой популярной и сумасшедшей звездной пары прошлого года Меган Фокс и Machine Gun Kelly, их снова заметили вместе в Лос-Анджелесе. Снимки папарацци выложило издание TMZ.

Самое интересное, что это произошло как раз в День всех влюбленных. Рэпер Колсон Бэйкер (настоящее имя Machine Gun Kelly) сидел за рулем автомобиля, который выезжал из его дома. На переднем сиденье черного Escalade также сидела и Меган Фокс. Вероятно, парочка решила провести праздник вместе.

Может, все-таки, им помог психолог, ведь до слухов о расставании влюбленных заметили у здания центра консультирования по вопросам брака и семьи в Лос-Анджелесе.

Меган Фокс и Machine Gun KellyМеган Фокс и Machine Gun Kelly. Instagram* / machinegunkelly

Буквально несколько дней назад Фокс удалила все фотографии с музыкантом в своем личном блоге и выложила пост, в котором процитировала слова из композиции певицы Бейонсе.

«Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании», — написала актриса.

Более того, на одном из снимков было видно, как она сжигает одежду и письма. Сразу после этого актриса отписалась от своего жениха, а затем и вовсе удалила навсегда свой аккаунт.

Незадолго до этого ходили слухи об измен Machine Gun Kelly с его же гитаристкой Софи Ллойд. А перед тем, как появиться на премии «Грэмми-2023», Меган Фокс рассказала поклонникам о своем сломанном запястье и сотрясении мозга. Многие тогда предположили, что рэпер, возможно, причастен к этому.

До музыканта у Меган Фокс был сложный бракоразводный процесс с ее мужем и актером Брайном Остином Грином. У селебрити за десять лет союза появилось трое совместных детей. Расставание ознаменовалось скандалом с разделом имущества, вызванное отсутствием брачного контракта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе Меган Фокс.

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