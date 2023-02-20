Водителю и пассажирам троллейбуса повезло, что первый снаряд перебил провода, и машина остановилась. Иначе второй попал бы прямо в нее. Другая девушка точно бы погибла, не задержись на работе.

Почти 40 снарядов разного калибра упали в Донецке и соседней Макеевке. Часть боеприпасов разорвалась в районе крытого рынка. Взрывы гремели и в центре столицы ДНР.

По последним данным, один человек погиб, 11 пострадали. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов расскажет подробности с места событий.

«Мы одними из первых прибыли на место — сразу после пожарных. Они борются с огнем, установили автолестницу. Первые бойцы идут на крышу. Вся крыша в огне, тушение пожара только началось», — рассказал журналист.

За две минуты украинские боевики выпустили по городу свыше 40 реактивных снарядов. Попадания слышно было во всем Донецке. На земле лежат куски кровли, все края оборваны, во многих частях видно отверстия от поражающих элементов. Скорее всего, это был кассетный снаряд. Сейчас специалисты выясняют, что это было, какое именно РСЗО — «Град», «Смерч», «Ураган» или даже HIMARS.

Вся улица в дыму. На небольшом участке под огнем оказались три гражданских объекта. В частности, общежитие для переселенцев из тех населенных пунктов, которые уже были разрушены украинскими боевиками. Они пытаются достать мирных жителей даже здесь. В здание прилетели два снаряда — разнесло верхние этажи

«Разбиты с 512-й по 516-ю комнаты. Так же и на четвертом этаже — с 412-й по 416-ю. Комнат вообще нет на этажах», — рассказала местная жительница.

«Конечно, перепугались! Сколько можно, господи?! Бьют нас и бьют. У нас копоть стоит, ужас. Люди повыходили», — добавили женщины, не сдержав слез.

Водитель троллейбуса Вячеслав нервно ходит по пустому салону. Он вез восемь пассажиров, все они могли погибнуть. Но когда начался обстрел, одним из осколков перебило провода. Машина остановилась, а через несколько секунд перед троллейбусом прогремел еще один взрыв.

«Я не знаю, я не хочу даже об этом думать», — прокомментировал шокированный Вячеслав.

На крытом рынке, который украинские формирования обстреливают все чаще, разбитые прилавки и магазины. Судя по осколкам, это реактивный снаряд от системы «Град». Она воткнулась в асфальт, а осколки разошлись под большим углом. Пробило два стоящих рядом автомобиля.

Дина — сотрудница рынка — уже собиралась домой, но задержалась буквально на минуту. И осталась в живых.

Украинские военные прицельно били по рынку, автовокзалу, школьному бульвару и библиотеке — местам, где всегда много людей и точно нет военных объектов. Боевикам ВСУ это хорошо известно.