В Кремле оценили перспективы развития отношений России и Молдавии

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание нового премьера Молдавии Дорина Речана и оценил перспективы развития российско-молдавских отношений. Своим мнением официальный представитель Кремля поделился во время общения с журналистами.

Накануне Речан призвал к демилитаризации Приднестровья и выводу российских миротворцев. По его словам, такая мера необходима, чтобы защититься от Москвы, которая якобы пытается захватить демократические процессы.

В Кремле прокомментировали заявление новоиспеченного премьера. По словам Пескова, у Москвы и без того весьма напряженные отношения с Молдавией, так как ее руководство «скатывается в антироссийскую истерию».

«Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь чем-то и самой Молдавии, и, конечно же это вредит нашим двусторонним отношениям», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия остается ответственной страной, и продолжает выполнять свои обязательство по «приднестровским делам».

«Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма острожными с подобными заявлениями», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог оценил вероятность войны в Приднестровье.