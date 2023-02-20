В Кремле оценили перспективы развития отношений России и Молдавии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 82

Заявления молдавских политиков вредят двусторонним отношениям стран. Кремль порекомендовал им быть поаккуратнее с выражениями.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Щербак; REUTERS / MOLDOVAN PARLIAMENT PRESS SERVICE; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание нового премьера Молдавии Дорина Речана и оценил перспективы развития российско-молдавских отношений. Своим мнением официальный представитель Кремля поделился во время общения с журналистами.

Накануне Речан призвал к демилитаризации Приднестровья и выводу российских миротворцев. По его словам, такая мера необходима, чтобы защититься от Москвы, которая якобы пытается захватить демократические процессы.

В Кремле прокомментировали заявление новоиспеченного премьера. По словам Пескова, у Москвы и без того весьма напряженные отношения с Молдавией, так как ее руководство «скатывается в антироссийскую истерию».

«Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь чем-то и самой Молдавии, и, конечно же это вредит нашим двусторонним отношениям», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия остается ответственной страной, и продолжает выполнять свои обязательство по «приднестровским делам».

«Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма острожными с подобными заявлениями», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог оценил вероятность войны в Приднестровье.

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В Кремле оценили перспективы развития отношений России и Молдавии

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