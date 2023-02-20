Режиссер Сарик Андреасян стал отцом

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Полина Долгова
Полина Долгова 58

Лиза Моряк родила дочку Сарику Андреасяну

Режиссер Сарик Андреасян стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Андреасян отметил, что Лиза Моряк и новорожденная дочь находятся в прекрасном состоянии, но их еще не выписали.

На днях режиссер Сарик Андреасян в третий раз стал отцом. Его супруга актриса театра и кино Лиза Моряк родила дочь. Об этом радостном событии кинорежиссер сообщил в соцсетях.

«Моя девочка родила девочку! Вчера, 19 февраля, в 18:12, стоя в коридоре у палаты, я услышал аплодисменты и „Ура!“ Рожала Лиза, а всплакнул и вспотел в ожидании я. У нас все прекрасно! Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно моя порода. Спасибо врачам! Спасибо, моя любимая и прекрасная Лиза», — написал счастливый Сарик.

Также Сарик Андреасян отметил, что 27-летняя Лиза Моряк и новорожденная дочь находятся в прекрасном состоянии, но их еще не выписали. Имя малышки супруги пока держат под секретом.

«Ну я жду когда объявите имя красотки!»;

«Какое счастье!!!!!!»;

«Поздравляю! Пусть растет здоровой и счастливой», — комментируют пользователи.

Вплоть до родов Моряк вела активный образ жизни: ходила на премьеры, кинопремии, а также гуляла с друзьями.

Во время беременности Моряк делилась, что внутри нее живет принцесса, у которой есть свой график, характер и специальные предпочтения. Актриса говорила, что даже в животике девочка уже общалась с мамой и сознательно выпячивала части тела, которые нужно было погладить.

Пара познакомилась на съемочной площадке в 2019 году. Сначала пара просто встречалась на протяжении трех лет, а в 2022 году решили узаконить свои отношения. Для Сарика Андреасяна этот брак второй. С первой супругой он развелся после начала романа с Моряк. От этих отношений у Андреасян воспитывает двоих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ханна рассказала, во сколько ей обошлись вторые роды в Дубае.

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