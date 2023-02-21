Путин заявил, что за поставками дальнобойного оружия Украине последует ответ РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 92

Элиты Запада не скрывают своей главной цели, которая заключается в уничтожении РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Air Force; 5-tv.ru

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Чем больше дальнобойного оружия получит Украина, тем дальше РФ будет отодвигать украинских военных от своих границ. Об этом в своем выступлении в рамках послания Федеральному Собранию заявил глава государства Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал Путин.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что западная элита не скрывает своего желания «покончить с Россией», поэтому Запад хочет расширить локальный конфликт до глобального противостояния.

При этом президент добавил, недружественные государства должны понимать, что победить РФ в бою нереально, поэтому используют информационные атаки.

«Мы обязаны защитить наших детей и мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения», — подчеркнул Путин.

В России проходит послание главы государства Федеральному Собранию с целью обсуждения и решения государственных вопросов. Ранее 5-tv.ru публиковал основные темы и тезисы послания Путина.

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