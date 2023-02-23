Следственному комитету РФ удалось установить, что солдаты ВСУ расчленяют погибших на Украине иностранных наемников — отрезают им головы и кисти рук. Версии того, с какой целью националисты совершают такие бесчеловечные действия, опубликовал сайт aif.ru.

Откуда известно о расчленении наемников-иностранцев боевиками ВСУ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил 9 февраля, что ВСУ лишают погибших наемников конечностей и голов, чтобы затруднить процедуру опознание. Установить, кому принадлежали найденные в ходе СВО обезображенные тела, удается лишь по записям на мобильных телефонах.

В конце января кадры с расчлененными телами наемников публиковала пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина. На сделанных в окрестностях Артемовска снимках видно, что части тел были аккуратно отделены от туловища. Не вызывает сомнений, что их отсекли специально — снаряды таких ровных срезов не оставляют.

Бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко тоже сообщал о случаях отсечения голов и рук у наемников. Он утверждал, что иностранцев лишали конечностей уже после смерти.

Сражающиеся за ВСУ иностранцы не нужны своим странам

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Известно, что один из расчлененных наемников приехал из Израиля. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в мае говорил, что всего на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют около 200 подданных еврейского государства. Израильские СМИ неоднозначно воспринимают их действия. Потому что власти страны соблюдают нейтралитет и не поддерживают Киев поставками вооружений.

Неохотно признают своих граждан погибшими во время боевых действий на Украине и другие страны. Например, такая участь постигла наемника по имени Себастьян Ландес из Франции.

По данным турецкого издания Hurseda, всего на Украине за время проведения спецоперации по защите Донбасса погибли 5360 наемников. Не опознали личности 97% из них.

Признавать погибших особенно сложно, если они были кадровыми военными

В статье aif.ru говорится, что отнюдь не все погибшие на Украине иностранные наемники могут быть добровольцами. Та же Франция убеждала общественность, что бойцы Иностранного легиона — а это кадровые французские военные — не будут допущены до военных действий на стороне Киева. Однако на линиях соприкосновения были обнаружены тела членов этого подразделения.

Подобная ситуация может сложиться и с Польшей. Политолог Юрий Бондаренко — со ссылкой на достоверные источники — сказал в беседе с изданием, что Варшава планирует направить в зону конфликта солдат из польской армии. При это власти страны уверяли, что формируют «добровольческий легион».

Жестокая казнь

Существует и иное мнение. Например, военный эксперт Виктор Баранец назвал наличие обезглавленных тел наемников следствием смертной казни. Лишение конечностей он объяснил «простой местью тем извергам, которые издеваются над украинскими солдатами», а не попытками затруднить процедуру опознания.

Издание отмечает, что версия Баранца имеет обоснование, ведь давно известно о напряженных отношениях и конфликтах между ВСУ и наемниками. Кроме того, головорезы оставляют при трупах личные гаджеты, которые помогают в идентификации. Однако, отмечает газета, смартфон нельзя считать на 100% надежным доказательством при установлении личности — некоторые могут использовать один девайс на двоих.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский пленный сообщил о британских и канадских офицерах в рядах ВСУ.