В Москве задержаны пособники террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*
ФСБ задержала в Москве пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*
Фото, видео: Depositphotos / Grigorenko; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Члены запрещенной группировки занимались сбором средств для боевиков в Сирии.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что задержанные члены запрещенной группировки занимались сбором средств для боевиков в Сирии.
«Следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции», — говорится в сообщении.
По адресам проживания задержанных сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли средства связи, платежные инструменты и другие документальные свидетельства преступной деятельности.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
На днях сотрудники ФСБ предотвратили теракт на химическом предприятии в Калужской области, задержав предполагаемых особо опасных преступников. Уникальные кадры проведения спецоперации ранее опубликовал 5-tv.ru.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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