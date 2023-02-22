В Москве задержаны пособники террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

ФСБ задержала в Москве пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*

Фото, видео: Depositphotos / Grigorenko; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Члены запрещенной группировки занимались сбором средств для боевиков в Сирии.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что задержанные члены запрещенной группировки занимались сбором средств для боевиков в Сирии.

«Следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции», — говорится в сообщении.

По адресам проживания задержанных сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли средства связи, платежные инструменты и другие документальные свидетельства преступной деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

На днях сотрудники ФСБ предотвратили теракт на химическом предприятии в Калужской области, задержав предполагаемых особо опасных преступников. Уникальные кадры проведения спецоперации ранее опубликовал 5-tv.ru.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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