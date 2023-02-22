Новая история любви: папарацци поймали Монику Беллуччи и Тима Бертона на свидании

Пару заметили во время прогулки в Париже. Что же их связывает?

Актриса Моника Беллуччи тайно встречается с режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщает французский журнал Paris Match. Пару заметили вместе во время прогулки по улицам Парижа — 58-летняя Моника и ее 64-летний ухажер идут, держась за руки, оба одетые во все черное.

По данным издания, роман у знаменитостей начался после кинематографического фестиваля братьев Люмьер, прошедшего в октябре прошлого года во Франции. Тим Бертон в тот день получил награду из рук Моники Беллуччи и, видимо, на этом их контакт не закончился.

«Я без ума от Моники Беллуччи. Я мечтаю застрять с ней в лифте. Она такая красивая», — говорил Бертон десять лет назад в интервью французским журналистам.

Правда, десять лет назад он еще находился в отношениях с Хеленой Бонем Картер. Однако в 2014 году пара рассталась. Единственной женой режиссера была Лена Гейске, союз с которой продлился всего два года.

Моника Беллуччи была замужем дважды: первым мужем был фотограф Клаудио Карлос Бассо, а вторым — Венсан Кассель, от которого у актрисы остались две дочери. Сейчас Кассель в браке с 25-летней Тиной Кунаки, которая подарила ему дочь по имени Амазони.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моника Беллуччи снялась в платье российского бренда.