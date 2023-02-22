«Очень по-китайски»: аналитик назвала истинную цель визита Ван И в Москву

Глава Китая намерен посетить Россию весной, когда прояснится расстановка сил на полях СВО.

Визит в Москву главы канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И подготавливает почву для приезда самого китайского лидера Си Цзиньпина, который, как уже известно, состоится в апреле–мае. Об этом пишет аналитик издания EADaily Татьяна Полоскова.

По мнению автора, к весне будет более понятна расстановка сил на полях специальной военной операции, и Китай сформулирует свою позицию по «переходу к многосторонним мирным переговорам с целью положить конец конфликту на Украине».

При этом, полагает аналитик, Си Цзиньпин будет преследовать исключительно интересы собственной страны и использует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для продвижения инициативы Китая по переходу к многосторонним переговорам с целью завершения военной спецоперации России на Украине.

Автор задается вопросом, что именно Китай будет предлагать для того, чтобы привести к консенсусу все стороны. Аналитик обращает внимание на то, что КНР постоянно говорит о нейтралитете, но при этом не чурается санкционных действий и «сильно бьет нас рублем».

Сама подача визита выглядит сомнительной, отмечает автор. Так, перед поездкой в Москву Ван И пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который потом заявил, что ему уже был передан план мирного урегулирования. При этом для Украины, и Китая вопрос территориальной целостности — один из основных.

«А вот как анонсировал визит китайского гостя МИД Китая: в России он „будет обсуждать российско-китайские отношения, и международные и региональные горячие точки, представляющие общий интерес“. Все это очень по-китайски. Обтекаемо, многовекторно, предполагающее возможность в любой момент дать задний ход», — делает вывод аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на переговорах Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым стороны условились общими усилиями противостоять всем формам одностороннего запугивания и единодушно выступать за поддержание стабильного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.