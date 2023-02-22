Россия и Китай договорились совместно противостоять одностороннему запугиванию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 109

МИД КНР: Москва и Пекин договорились совместно противостоять запугиванию

Россия и Китай договорились совместно противостоять одностороннему запугиванию

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Глава канцелярии китайской Компартии по иностранным делам Ван И прилетел в Москву с официальным визитом накануне.

Россия и Китай условились общими усилиями противостоять всем формам одностороннего запугивания. Об этом заявил глава канцелярии китайской Компартии по иностранным делам Ван И после встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В дипломатическом ведомстве КНР отметили, что Москва и Пекин единодушно выступают за поддержание стабильного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — сказано в заявлении МИД Китая.

В ходе переговоров Патрушевым и Ван И было решено содействовать укреплению российско-китайского сотрудничества в разных форматах, и активнее стремиться к улучшениям в вопросе глобального управления. Политики также обсудили украинский конфликт. По мнению представителя Пекина, союз двух стран способен выдержать любые испытания.

Ван И прилетел в Москву с официальным визитом 21 февраля. Деловая поездка состоялась в рамках его европейского турне, который продолжается с 14 февраля. Впереди у представителя МИД Китая встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой, согласно ожиданиям, будет представлен разработанный КНР план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, научный сотрудник института Китая и современной Азии РАН Антон Бредихин раскрыл тайную цель визита Ван И в Москву.

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