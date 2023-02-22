Олег Меньшиков кардинально сменил имидж и помолодел на несколько лет

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 449

Актер Олег Меньшиков предстал на премьере «Нюрнберга» в новом образе

Олег Меньшиков кардинально сменил имидж и помолодел на несколько лет

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Читайте нас в: Дзен Новости

Похоже, брак с большой разницей в возрасте идет артисту только на пользу.

Российский актер Олег Меньшиков посетил в Москве премьеру нового исторического фильма «Нюрнберг» вместе со своей молодой женой и поразил публику, полностью сменив имидж. На этот выход в свет обратило внимание издание 7Дней.ru.

Артист выглядел счастливым рядом с Анастасией Черновой. Звездная парочка не так часто посещает публичные мероприятия, но на этот раз они действительно произвели фурор.

Поклонники Меньшикова заметили, что он сменил прическу, обесцветил волосы, загорел и предстал в одежде стиля «тотал блэк». Молодая жена тоже пребывала в прекрасном настроении.

Кстати, в этом году звездная пара отметит 18 лет семейной жизни. На момент их знакомства она была студенткой ГИТИС, а поженились они после ее окончания университета. Анастасия Чернова младше Меньшикова на 23 года, но это не мешает им быть одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Да и самому деятелю культуры брак с такой разницей в возрасте, явно, идет только на пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему у Олега Меньшикова не складываются отношения с актерами.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Последние новости

22:31
Над Херсоном сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку
22:20
Выгорание или депрессия: о чем говорит отсутствие снов
22:02
Как прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в Лужниках
21:44
Озвучено количество участников митинга-концерта в Лужниках, где выступал Путин
21:30
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
21:18
Олег Меньшиков кардинально сменил имидж и помолодел на несколько лет

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
В «плену» у Китая: ЕС столкнулся с новой угрозой на фоне отказа от газа из РФ
Бероев заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023