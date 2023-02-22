Актриса призналась, что не может жить без любви и не радуется покою в одиночестве.

Актриса Ирина Пегова призналась, что очарована мужчиной. В интервью журналу «Караван историй» она заявила, что не представляет себе жизни без окрыляющего чувства влюбленности, поэтому не отказывается от внимания представителей сильного пола. Она уверена — любая женщина устает существовать в роли «машины» на работе, а трудоголики не бывают по-настоящему счастливыми.

Пегова нечасто говорит об отношениях с мужчинами после развода с коллегой по цеху Дмитрием Орловым. От соответствующих вопросов в интервью уклонялась, слухи о новых романах не комментировала. Артистке приписывали связь с ее партнером по шоу «Танцы со звездами» Евгением Раевым. Однако слухи ни один из участников дуэта не подтвердил.

Как отметила Ирина Пегова, без любви жить очень грустно, хотя спокойно и комфортно. Но женщине такой покой не нужен — она «всегда хочет отдавать, дарить». За признанием последовал ожидаемый вопрос, влюблена ли сейчас знаменитость. И на этот раз она отмалчиваться не стала.

«Я очарована!» — заявила актриса.

Пегова подчеркнула, что пока все похоже скорее на мимолетное увлечение, но если искра перерастет в сильное чувство — она готова. Звезда ждет серьезных отношений, в которых сможет реализовать свое желание заботиться о любимом человеке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Орлов объяснил, почему отказывается общаться с Ириной Пеговой после развода.