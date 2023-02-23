Крупный пожар произошел на складе с холодильниками в Красноярске
После пожара результаты проб показали, что вредных веществ в воздухе намного больше нормы.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 5-tv.ru
Огненный апокалипсис сегодня случился в Красноярске. Утром там загорелся склад с холодильниками. Клубы черного дыма заслоняли солнце. Пламя постепенно охватило 13 тысяч квадратных метров. Людей успели вывести.
Воду для тушения пожарным приходилось набирать не только из гидрантов, но и из Енисея. Запах гари ощущался на расстоянии 35 километров. Пробы воздуха подтвердили, что вредных веществ в воздухе намного больше нормы.
Читайте также
-12° 759 мм рт. ст.
66%
66%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?