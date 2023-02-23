Крупный пожар произошел на складе с холодильниками в Красноярске

Огненный апокалипсис сегодня случился в Красноярске. Утром там загорелся склад с холодильниками. Клубы черного дыма заслоняли солнце. Пламя постепенно охватило 13 тысяч квадратных метров. Людей успели вывести.

Воду для тушения пожарным приходилось набирать не только из гидрантов, но и из Енисея. Запах гари ощущался на расстоянии 35 километров. Пробы воздуха подтвердили, что вредных веществ в воздухе намного больше нормы.