Крупный пожар произошел на складе с холодильниками в Красноярске

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После пожара результаты проб показали, что вредных веществ в воздухе намного больше нормы.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 5-tv.ru

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Огненный апокалипсис сегодня случился в Красноярске. Утром там загорелся склад с холодильниками. Клубы черного дыма заслоняли солнце. Пламя постепенно охватило 13 тысяч квадратных метров. Людей успели вывести.

Воду для тушения пожарным приходилось набирать не только из гидрантов, но и из Енисея. Запах гари ощущался на расстоянии 35 километров. Пробы воздуха подтвердили, что вредных веществ в воздухе намного больше нормы.

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