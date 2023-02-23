Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Он был зафиксирован в 3:37 мск. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

При этом по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в Таджикистане магнитудой 6,8 — в 63 километрах к западу от поселка Мургаба.

В настоящее время информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.

Большую трагедию после череды разрушительных землетрясений понесли Турция и Сирия в этом месяце. 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш вблизи сирийской границы произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В последующие дни там ощущались афтершоки. Рухнуло множество зданий — под завалами находились тысячи людей. Спасатели работали круглосуточно.

После, 20 февраля, в провинции Хатай произошли новые сильные землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции составило 43 556 человек, а количество жертв в Сирии превысило 5,8 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции спасли 77-летнюю женщину через 212 часов после землетрясения.