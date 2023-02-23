Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36

Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане

Фото: REUTERS / Eloisa Lopez

Читайте нас в: Дзен Новости

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Он был зафиксирован в 3:37 мск. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.

При этом по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в Таджикистане магнитудой 6,8 — в 63 километрах к западу от поселка Мургаба.

В настоящее время информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.

Большую трагедию после череды разрушительных землетрясений понесли Турция и Сирия в этом месяце. 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш вблизи сирийской границы произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В последующие дни там ощущались афтершоки. Рухнуло множество зданий — под завалами находились тысячи людей. Спасатели работали круглосуточно.

После, 20 февраля, в провинции Хатай произошли новые сильные землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции составило 43 556 человек, а количество жертв в Сирии превысило 5,8 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции спасли 77-летнюю женщину через 212 часов после землетрясения.

-12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Преуспеть везде за день: китайский совет дня на четверг, 23 февраля

Последние новости

4:38
Телефон Клавы Коки сутки разрывается от звонков — номер слили в сеть
4:11
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане
4:10
Отразит, как в зеркале: что нельзя делать в судьбоносную дату 23 февраля 2023
3:54
В Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды
3:27
«Другой уровень жизни!» — Собчак увезла сына Платона и дочь Богомолова в Дубай
3:15
Преуспеть везде за день: китайский совет дня на четверг, 23 февраля

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
SHAMAN о полученной травме на концерте: «Это же мечта музыканта — умереть на сцене»
«Цирковое представление»: как «тайный» визит Байдена в Киев повлияет на Украину
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023