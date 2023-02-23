«Пора лечить раны в голове»: Джиган намекнул на причины разлада с Самойловой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28

Рэпер до сих пор не объяснил, почему оказался в больнице с травмами, а теперь живет отдельно от семьи.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / iamgeegun; 5-tv.ru

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Рэпер Джиган намекнул на проблемы с ментальным здоровьем. В личном блоге он показал свое утро в звукозаписывающей студии, после чего сообщил, что отправляется «лечить раны в голове». До сих пор не ясно, почему он не живет в своем доме вместе с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми. Артист пропустил даже трехлетие сына, праздник мальчику мама устраивала сама.

Знаменитости упорно молчат о происходящем в их семье. Прежде в сети появились фото Джигана из больницы — исполнитель передвигался с помощью ходунков, нога была забинтована, на лице виднелись внушительные гематомы. Самойлова, в свою очередь, неделю не появлялась в социальных сетях, и никак не объяснила происходящее с мужем. Вернувшись в «эфир», она попросила подписчиков ни о чем не спрашивать и принялась публиковать привычный контент — дети, бизнес, красота.

Джиган же испарился из блога Самойловой. Но вряд ли дело только в напряженной студийной работе. Сегодня, вероятно, он решил взять на себя ответственность за проблемы в семье. Он показал свою музыкальную мастерскую, пожелал фолловерам хорошего дня и рассказал о собственных планах.

«Дальше на учебу. Залечить свои раны, вот здесь», — заявил он и указал пальцем на свою голову.

В сети ходят слухи, что исполнитель снова ушел в загул в очередном путешествии, а теперь его попросту не пускает домой жена. Известно, что звездное семейство недавно отдыхало на Маврикии, но по возвращении в Москву Джиган поехал в больницу, а Самойлова с детьми — домой.

Два года назад брак звезд уже был на грани развода. Тогда рэпер начал появляться в сети в пьяном виде, а потом вовсе повел себя неадекватно — сбрил брови и стал оскорблять подписчиков. Также появились видео с пьяными развлечениями исполнителя в компании посторонних дам. Тогда звездной семье удалось сохранить брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему коллеги звезд не верят их скандальным историям из личной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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