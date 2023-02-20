Пиар или настоящая измена: что происходит между Нюшей и ее мужем

Супруги переживают не самые лучшие времена — недавно Нюша публично заявила об изменах мужа Игоря Сивова, но совсем скоро простила его. Очередной пиар или серьезные проблемы в семье?

Певица Нюша, недавно заявившая об изменах мужа, простила его и вновь демонстрирует идеальную семейную жизнь. Неужели проблемы в супружеской паре были лишь пиар-ходом или молодая семья действительно переживает не лучшие времена? На эти вопросы попытался ответить семейный психолог Андрей Зберовский эксклюзивно для 5-tv.ru.

Одной из основных версий эксперт назвал именно пиар-ход, так называемую проверку аудитории, чтобы повысить интерес к себе.

«Это все просто проверка аудитории, определенный пиар-ход, манипуляция психологическая, чтобы повысить интерес к паре, показать, что они тоже люди и проходят те же ситуации, что и обычные люди», — предположил психолог.

Однако, как отметил Зберовский, шанс измен со стороны Игоря Сивова также присутствует, причем немаленький. Ведь Нюша несколько лет назад увела его из чужой семьи и должна была уделять супругу повышенное внимание, чтобы кто-то так же не увел его.

«Жена, которая стала женой из роли любовницы, должна уделять огромное повышенное внимание (мужу — Прим. ред.). Допустим, в процессе беременности она запустила эту историю, конечно, это могло привести к измене», — отметил эксперт.

По его мнению, даже в таком случае супруги могут сохранить брак, если оба будут адекватно реагировать на возникшие проблемы — мужчина поймет, что виноват, а жена признает, что уделяла ему слишком мало внимания. В таком случае пара сможет преодолеть ситуацию и двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогеры Мария Погребняк и Виктория Боня высмеяли признание Нюши об измене.