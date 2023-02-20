«Как Джиган и Самойлова» — Погребняк и Боня высмеяли признание Нюши об измене

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Блогеры Погребняк и Боня высмеяли признание певицы Нюши об измене супруга

«Как Джиган и Самойлова» — Погребняк и Боня высмеяли признание Нюши об измене

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Не все стали сопереживать и сострадать знаменитости. Некоторые узрели в этом откровении продуманный план.

Блогеры Мария Погребняк и Виктория Боня, как и многие, удивились признанием певицы Нюши о том, что в 2021 году она пережила измену со стороны супруга Игоря Сивова. И если некоторые в это поверили, то Погребняк — наоборот.

По ее мнению, эта тема могла быть развернута супругами ради выгоды. Известно, Сивов в интернете продает курс по внутреннему росту. По предположению девушки, возможно, что желающих стать еще успешнее оказалось в тот период немного, поэтому вместе с женой он и придумал такое «откровение».

«Это было видно, что прогрев. Чисто зарабатывание денег. Если бы супруг согласился со мной сниматься, мы бы были самой популярной парой. Он не хочет даже со мной фотосессию сделать», — заявила Погребняк в шоу на Rutube «Злые языки».

Ее поддержала и Виктория Боня.

«Это как Самойлова делала с Джиганом», — отметила она.

Тем временем Нюша с супругом вновь демонстрирует публике идеальные отношения, любовь и гармонию в семье, будто ничего не случилось. Певица призналась, что простила мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что привело к измене в семье Нюши.

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