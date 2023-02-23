Бессознательный патриотизм: Слава спела гимн России в палате после анестезии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 113

Певица Слава спела гимн РФ после наркоза

Бессознательный патриотизм: Слава спела гимн России в палате после анестезии

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Несмотря на необычность ситуации, она лишь добавляет уважения звезде сцены.

Гимн России исполнила певица Слава при пробуждении от наркоза. Об этом она написала в социальных сетях. Женщина уточнила, что про произошедшее ей рассказал медик, поскольку сама исполнительница тогда еще полностью не отошла от анестезии и ничего не помнит.

Слава спела гимн России в палате после анестезииСлава спела гимн России в палате после анестезии. Фото: Instagram* / nastya_slava

«Патриотизм во мне живет даже в бессознательном состоянии», — гласит публикация.

Сейчас селебрити готовится к очередной операции, однако никаких подробностей аудитории не сообщила, уточнив лишь, что все будет хорошо. К слову, несмотря на то, что звезда сцены не распространяется о медицинской части своей жизни, говорит о личной. Два дня назад она призналась, какое имя хотела бы для своего внука.

«Он у меня уже Миша. А ребята там сами придумают имена», — говорила знаменитость в программе Пятого канала «Светская хроника».

По ее мнению, имя звучит весомо и значительно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дочь Славы рано вышла замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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