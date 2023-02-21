Готова стать бабушкой: как 42-летняя Слава хочет назвать внука

Слава не сразу ответила дочери на сообщение о беременности. Как отнеслась певица к тому, что скоро станет бабушкой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава скоро станет бабушкой. Как звезда эстрады узнала о счастливой новости? Правда, что она уже придумала внуку имя? Почему артистка плакала, когда записывала песню с дочерью? Какие изменения произошли в личной жизни певицы? И есть ли шанс, что Слава снова вернется к своему бывшему возлюбленному? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Были какие-то небольшие подводки с ее стороны. Она рассказывала: „А вот если бы, а если б это“. Я такая: понятно, значит, готовится пузатый сюрприз», — поделилась певица.

Семья певицы Славы готовится к важному событию: старшая дочь артистки Александра ждет ребенка. Одна из самых сексуальных звезд российской эстрады вот-вот станет бабушкой.

«Она все время говорит: „Буду классной, современной бабулей“. Я не знаю, что под этим подразумевается, увидим. Но я думаю, что будет весело», — предположила дочь Славы.

Александра узнала о своем интересном положении во время отдыха в Турции. Девушка признается: сначала растерялась. Потом решила сообщить маме.

«Отдых был у меня немножечко такой нервный, потому что я переживала, хотела поскорее приехать домой и сходить к врачу. Я написала маме SMS. Мне, честно говоря, было страшновато», — призналась Александра Морозова.

Девушка стала переживать, когда мама не ответила.

«Мне Саша написала сообщение в телефон, и я вообще пропустила. И потом такая тишина, видимо, она обиделась на меня», — рассказала исполнительница.

Слава в тот момент была в очередном гастрольном туре. В перерывах между выходами на сцену она даже не брала в руки телефон. Но когда, наконец, прочитала текст сообщения, очень обрадовалась. Ведь певица уже давно мечтала о внуках.

«Хотя мне всего лишь будет 43 года, это для бабушки, наверное, совсем маловато. По нынешним временам, может, и не маловато, не знаю. Поэтому я, конечно, буду такая счастливая бабка», — считает Слава.

Артистка окружила дочь вниманием и заботой. Говорит, что готова во всем помогать. В том числе, финансово. Молодожены сейчас живут в небольшой квартире. Но Слава всегда рада видеть их в своем загородном особняке, где как раз сделала свежий ремонт.

«Я уже состоялась как родитель, как певица и в материальном плане. То есть я могу всегда и помочь, и поддержать», — уверена певица.

Недавно стало известно, что Саша и ее муж Андрей ждут сына. Слава, у которой две дочери, ликовала. Наконец-то она узнает, что такое воспитывать мальчика.

«То, что будет красавчик, это 100%. И то, что он будет большой и вообще все у него будет большое (смеется. — Прим. ред.), это тоже 100%. Это мы уже видели на УЗИ. Кому-то повезет», — радуется артистка.

Певица рассказала: уже придумала для внука имя. Родители будущего малыша еще не в курсе, но Славу это мало волнует.

«Я очень хочу, чтобы он был Михаил. Потому что зятя зовут Андрей, и если он будет Михаил Андреевич, мне кажется, так звучит очень весомо, значительно. Он у меня уже Миша. А ребята там сами придумают имена», — заявила певица.

Женщина делится: подготовка к появлению в семье нового человека отнимает у нее практически все время. За хлопотами она даже забыла о личных переживаниях. В конце прошлого года певица рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после почти 20 лет совместной жизни.

«Было очень много всего хорошего, но в последние годы было много всего плохого», — высказалась Слава.

Сразу после заявления о разрыве артистка сказала, что мечтает о новых романах. А потом вдруг поехала отдыхать на Мальдивы вместе с Данилицким. Поклонники не понимали, что в итоге происходит между бывшими возлюбленными? И бывшие ли они на самом деле?

«Может, я его еще прощу. Конечно, куда, блин, столько лет вместе. Сволочь, конечно, он. Может, и не прощу (кривляется. — Прим. ред.)», — заявила Слава.

«В любой семье бывают какие-то ссоры. Я очень рад, что они нашли компромисс и прекрасно сейчас чувствуют друг друга», — высказался друг певицы Артем Сорокин.

Друзья и близкие Славы уверены: они с Анатолием — прекрасная пара. Вместе пережили много горя и радости. Сейчас наступил кризис, который обязательно пройдет. Возможно, после рождения внука артистка сменит гнев на милость и согласится дать мужчине второй шанс.