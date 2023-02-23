Денис Майданов: «Я с 2014-го в Донбассе каждый год, и вся героика — там»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 250

Денис Майданов заявил, что все герои сейчас защищают Россию на СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артист назвал настоящим героизмом защиту своей Родины.

Заслуженный артист РФ Денис Майданов на концерте «Ты мой герой!» в Крокус Сити Холле, посвященном Дню защитника Отечества, рассказал, что для него значит героический поступок и кого он сам считает настоящими героями.

По словам артиста, он сам с 2014 года регулярно ездит в Донбасс, поэтому уверенно заявляет, что все герои — там.

«Спасение котят и все такое — это здорово, но подвиги совершают живые люди, подвиги совершают в наше время. Колесо истории провернулось, спираль времени провернулась, и сейчас мы на месте наших прабабушек и прадедушек, которые отстояли нашу страну в далеких 1941–1945 годах. Сейчас и враг у нас тот же самый, и обстоятельства такие, при которых нельзя не быть защитником Отечества, и сплачиваться страна должна не на словах, а на деле, поэтому каждый день все больше помощи идет на фронт от самых простых людей», — заявил Майданов в беседе с 5-tv.ru.

Он также отметил, что недавнее обращение президента Владимира Путина должно было показать всему миру и самим россиянам, что Россия себя в обиду не даст и пойдет до конца.

«Все герои сегодня на фронте. И герои всегда были и на фронте, и в тылу. <…> Поэтому то, что вы сейчас держите камеры здесь, то, что мы поем концерты в Крокус Сити Холле, — это большая заслуга стратегии нашего государства», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, кого певица Жасмин считает настоящим героем.

Тема:
Спецоперация
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