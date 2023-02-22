«Хочу быть как он»: кого певица Жасмин считает настоящим героем

В жизни артистки, помимо любимого мужа, есть мужчина, который всегда помогает ей и поддерживает в творчестве.

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова — Прим. ред.) призналась, кого из звезд российского шоу-бизнеса считает настоящим героем. Для артистки это Лев Лещенко, с которым она много лет крепко дружит и о котором отзывается исключительно с любовью и восхищением.

«Он всегда мне помогает. Конечно не финансово! Это самое легкое, что может быть. Он всегда мне помогает морально, в творчестве. Поднимает мне дух, настроение, всегда с юмором, всегда позитивный, всегда хорошо выглядит», — сказала певица в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru после концерта «Ты мой герой!» в Крокус Сити Холле в Москве.

В прошлом году на 80-летнем юбилее Льва Лещенко присутствовала и Жасмин. Лев Валерьянович не только ее близкий друг, но и друг всей ее семьи. Жасмин не скрывает, что в преклонном возрасте хочет быть похожей на него.

«Вот столько уже ему лет, и дай бог ему еще здоровья и 120 лет жизни. Я смотрю и думаю, что я очень хочу в таком возрасте быть такой же, как он», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Жасмин жестко прошлась по сбежавшим из России звездам.