Оксана Самойлова подарила детям электрокар за 14 миллионов рублей

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 37

На этой машине дети будут ездить в школу и на дополнительные занятия, ну а за рулем будет, конечно же, сама знаменитость.

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana

Читайте нас в: Дзен Новости

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила детям электроавтомобиль класса люкс за 14 миллионов рублей, пишет Газета.ру. О приобретении блогер рассказала в социальных сетях — сняла на видео реакцию дочерей и маленького сына на машину. Многодетная мама за завтраком сообщила наследникам, что их ждет самый большой подарок за всю жизнь и предложила угадать, что это. Но варианты ребят были далеки от правды. Это не кит, не тигр и даже не лемур, а китайский Rolls-Royce, как назвала авто Самойлова.

«Как-то так вышло, что сегодня я сделаю детям самый дорогой и большой подарок в их жизни», — написала знаменитость в своем блоге.

По словам Самойловой, радовалась покупке больше она, дети пока больше ценят подарки другого плана. На этой машине дети звезды будут ездить в школу и на дополнительные занятия. О таком авто жена Джигана мечтала полгода. Как шутит Самойлова, подарок для детей она купила, конечно, себе.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых наследников: 11-летнюю Ариелу, восьмилетнюю Лею, пятилетнюю Майю и трехлетнего Давида. В 2020 году, вскоре после рождения младшенького, супруги оказались на грани развода. Рэпер начал вести себя неадекватно, сбрил брови и в прямом эфире и оскорблял подписчиков. Также он был замечен в компании других женщин.

Тогда Самойлова подала заявление в суд и делилась с поклонниками своими переживаниями. Однако Джиган вскоре одумался, прошел курс лечения в реабилитационном центре, а потом сумел и прощение вымолить у жены. Пара смогла сохранить отношения. В декабре 2022 года они сыграли вторую свадьбу. Их жизнь, казалось, снова стала счастливой.

Но на днях рэпера заметили избитым в больнице. По слухам в сети, он уже больше недели не живет в доме вместе с остальными членами семьи. Сама Самойлова просит фанатов не спрашивать, что происходит в их отношениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джиган, который, по слухам, лежит в психиатрической клинике, намекнул на причину разлада с супругой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:11
В Минобороны сообщили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье
23:50
Оксана Самойлова подарила детям электрокар за 14 миллионов рублей
23:29
Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО
23:08
Врач-иммунолог рассказала, можно ли есть мед при температуре
22:47
Китайские компании войдут в новый пакет санкций США против России
22:26
«Друзья покормили»: Елена Летучая осталась в Бразилии без денег

Сейчас читают

Актриса Сташенко: Было бы правильно, если бы уехавшие коллеги отказались от наград и званий
Как Запад стал участником конфликта на Украине
Актер фильма «9 рота» Сослан Фидаров: «Я выбрал этот путь и буду идти до конца»
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023