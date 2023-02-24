Поврежденное в Крыму железнодорожное полотно восстановлено

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На месте инцидента побывал корреспондент «Известий» Николай Аксенов. Он рассказал, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В Крыму починили поврежденный участок ж/д полотна в Бахчисарайском районе. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Ремонтные работы на ж/д перегоне Симферополь — Бахчисарай завершены. Движение восстановлено», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

На месте инцидента побывал корреспондент «Известий» Николай Аксенов и рассказал, что сейчас рассматриваются две версии относительно произошедшего.

«Сейчас две версии рассматриваются как основные насчет повреждения: целенаправленного, с помощью сварки, либо это могло произойти под давлением тяжелого грузового состава, который проходил до этого», — рассказал корреспондент.

О повреждении ж/д полотна стало известно накануне вечером. Инцидент произошел в районе села Почтовое. Из-за временной простановки движения поездов были организованы автобусы для перевозки людей в Симферополь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в республике открылись все четыре полосы Крымского моста после проведенного ремонта.

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