Чудеса преображения: какие операции помогают достичь идеальной внешности
Пластический хирург Алексанян назвал ринопластику, блефаропластику и абдоминапластику быстрыми и эффективными способами изменить внешность
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
Медицина может успешно компенсировать то, чего недодала природа. Специалисты корректируют фигуру и лицо до неузнаваемости.
Природа далеко не всех балует идеальной внешностью, и не каждый готов смириться с тем, что видит в зеркале. К счастью, для пластической хирургии почти нет ничего невозможного. Она смело исправляет дефекты, а заодно лечит комплексы. О том, с помощью каких операций можно преобразиться до наступления весны, рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.
Уже не Буратино
Головная боль многих людей — большой нос. Он может перечеркнуть красоту глаз, губ, овала лица. Ничего этого порой не замечают в упор окружающие, зато как перетирают недостатки. Но есть способ утереть нос другим и это — ринопластика. Современная медицина предлагает самые щадящие методы операции — успешно практикуется, в частности, бескровная технология закрытой пластики.
Если верить врачам, у операции сплошные плюсы — с ее помощью можно не только исправить форму носа, но и наладить дыхание. Вместе с этим остается целой и невредимой подкожно-мышечная апоневротическая система, так называемый smas-слой. А значит, минимальна кровопотеря, сохраняются сосуды и качество кожи. Из других бонусов — совсем незначительные отеки и синяки.
Реабилитация вместе с тем проходит очень быстро: правильные препараты, физиопроцедуры, и человек может выходить в свет через считанные дни. Даже возрастные пациенты восстанавливаются на глазах.
Самое интересное, что окружающие в итоге могут не заметить преображение человека. Как ни удивительно, но это показатель качественной работы хирурга.
«Потому что самый лучший результат — тот, когда вмешательство незаметно и новый нос гармонично преобразил образ», — пояснил Тигран Алексанян в интервью изданию «Страсти».
Новый взгляд
Большие красивые глаза — тоже мечта любого человека. Раз уж смотреть в зеркало души, то с удовольствием. Медицина здесь тоже не дремлет: если и цвет глаз изменить реально, форму — тем более. В помощь — блефаропластика: при хорошей работе от следов усталости, отеков и заломов в зоне глаз не останется и следа.
Врач отмечает, что этот вид вмешательства часто совмещают с височным лифтингом.
«Эта зона считается достаточно сложной для коррекции и в погоне за эффектом не слишком опытный врач может удалить больше кожи. Это приведет к неестественной натянутости и глазам навыкате», — предупредил эксперт.
Поэтому, добавляет он, обращаться нужно только к опытным специалистам.
Из «яблока» в «песочные часы»
Достичь реальных пропорций тела помогают липосакция вкупе с липофилингом. Работает это так: первая операция избавляет пациента от жировых отложений в одних местах, вторая компенсирует их дефицит в других.
А если у человека еще и диастаз, можно совместить все это с абдоминопластикой. Она предполагает удаление избытков кожи и сшивание прямых мышц живота. В результате оперируемый получает сногсшибательную фигуру: узкая талия, округлые формы, плоский живот. Другими словами, превращается из «яблока» в «песочные часы».
Но чтобы эффект сохранился навсегда, важно придерживаться здорового образа жизни, отмечает специалист. Спорт, правильное питание, прогулки на свежем воздухе помогут оставаться в форме.
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