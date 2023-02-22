Вес вернется, здоровье — нет: диетолог раскрыла правду об уколах для похудения

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 725

Диетолог Королева предупредила о непродолжительном эффекте уколов для похудения и тяжелых последствиях для здоровья

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Препараты для диабетиков расходятся в аптеке как горячие пирожки, но многие потом горько жалеют о последствиях.

Уколы для похудения могут закончиться настоящей катастрофой для здоровья человека. Проблемы с желчным пузырем, почечная недостаточность, панкреатит, аллергия, депрессия — лишь малая часть из списка побочных эффектов. А вместе с этим чудо-результат, ради которого люди идут на жертвы, держится недолго. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru предупредила диетолог, доктор медицинских наук и профессор Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

Эксперт подчеркнула, что от печальных последствий не застрахован никто из решившихся на эксперимент с радикальным похудением, ведь у препарата много противопоказаний и назначать его должен только врач. Но многие закрывают на это глаза в погоне за красотой и, по сути, сами из себя делают подопытных кроликов.

«Люди сами делают для себя выбор — снижают массу по своим придуманным схемам и используют по наитию препараты, испытывая их на себе, чтобы получить результат. Не все, к сожалению, получают результат, а если он бывает и получен, он держится весьма недолго», — заверила собеседница.

Дело в том, что похудение от уколов происходит за счет снижения аппетита, и как только человек сходит с препаратов, тяга к вкусностям возвращается, и - здравствуй, одежда больших размеров и депрессия. 

«Длительно такие препараты использовать нельзя, потому как они назначаются с определенным сроком и исключительно людям, у которых есть нарушения по метаболическим программам организма. И, естественно, сроки и дозировки постулируются исключительно врачом, который назначает это лечение. Это лечебная программа!» — отметила диетолог.

Особенно об этом не стоит забывать людям, у которых есть серьезные заболевания. При проблемах с печенью, ЖКТ, медуллярном раке щитовидной железы даже смотреть в стороны таких препаратов нельзя. Если худеть, то только традиционными и безопасными способами.

Врач также выразила сожаление, что доступ к препаратам в аптеках сейчас не ограничен. И если взрослых людей хоть как-то можно вразумить, то с юным поколением все сложнее. Девочки-школьницы — в числе первых покупателей лекарств для диабетиков. И коварство в том, что даже стройные красавицы гонятся за призрачным совершенством, а итог — истощение и многочисленные болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какакие лекарства нельзя принимать водителям перед тестом на наркотики. 

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