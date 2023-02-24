Певица Рианна выступит на «Оскаре» в положении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта.

Певица Рианна выступит на «Оскаре» в положении

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Первая знаменитость, подтвердившая свое выступление на юбилейной церемонии вручения «Оскар-2023», — певица Рианна. Об этом сообщает The Variety.

Артистка исполнит композицию Lift Me Up из «Черной Пантеры», которая номинирована на одну из главных наград премии в категории «Лучшая оригинальная песня».

Помимо Рианны на статуэтку претендуют Леди Гага с треком Hold My Hand из фильма «Топ Ган: Мэверик», Son Lux с песней This Is A Life из фильма «Все везде и сразу», Дайан Уоррен с композицией Applause из фильма «Скажи это как женщина» и М. М. Кеервани с песней Naatu Naatu к фильму «RRR: Рядом ревет революция».

Еще интересно то, что Рианна станет второй женщиной, кто будет выступать на «Оскаре» будучи в положении. Первой была актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая прибыла в 2003 году на церемонию беременной.

К слову, Рианна произвела настоящий фурор на шоу американского Супербоула. Она выступила там после пятилетнего перерыва в карьере. Именно на сцене она расстегнула свою куртку и показала зрителям, что беременна вторым ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Рианна стала первой беременной артисткой, выступившей на Супербоуле.

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