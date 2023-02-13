Рианна стала первой беременной артисткой, выступившей на Супербоуле

После пятилетнего перерыва Рианна вернулась на большую сцену. Еще и с невероятным известием. Она стала первой беременной артисткой, которая выступила на шоу американского Суперкубка, — оно предваряет чемпионский матч и считается самой рейтинговой трансляцией в США.

На подвесной платформе Рианна воспарила над стадионом. Впрочем, была надежно пристегнута, а многие обратили внимание на некоторую скованность в движениях. Все прояснилось, когда на крупном плане зрители смогли рассмотреть заметно округлившийся живот.

Сразу после выступления представитель певицы подтвердил догадки. Рианна снова в положении. А ведь только девять месяцев назад она родила первенца. Из-за этого откладывала возвращение на сцену и переживала — стоит ли участвовать в нынешнем шоу. Впрочем, это свое выступление она в итоге и посвятила маленькому сыну.