Госдеп США сообщил о введении санкций против Запорожской АЭС

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Белый дом ввел новые санкции против России и включил в список Запорожскую АЭС

Госдеп США сообщил о введении санкций против Запорожской АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Новые санкции США против России затронут более 200 физических и юридических лиц.

США вводят новые санкции против России, среди них — Запорожская АЭС. Об этом сообщили в Государственном департаменте Штатов.

Вашингтон в связке со странами «Большой семерки» (G7) ввели ограничение в отношении 200 физических и юридических лиц из России и других государств. Правительство США отметило, что санкции коснутся представителей оборонных и технологических секторов промышленности.

«Санкции также коснутся будущих возможностей России в сфере энергетики. Это будет сделано таким образом, чтобы минимизировать перебои поставок на рынки. США также расширяют санкции на российские металлы, горнодобывающую отрасль», — сообщили в американской администрации.

Более того, в Белом доме заявили, что Минторг США вводит запрет для 90 компаний из России и других стран на приобретение ряда товаров. Среди прочих стран союзник России — Китай.

Китайские компании войдут в новый пакет санкций США против России

Внесенные в этот список не смогут «приобретать такие товары, как полупроводники, произведенные либо в США, либо за их пределами, но с помощью определенных американских технологий или программного обеспечения».

Также ведомство собираются принять меры по отношению промышленного оборудования и предметов роскоши. 

Запорожская область является частью России. Она вошла в состав страны по итогам референдума, который состоялся в сентябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятый пакет санкций ЕС обогнул атомную отрасль России

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