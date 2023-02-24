Не решились: десятый пакет санкций ЕС обогнул атомную отрасль России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Глава МИД Венгрии Сийярто: Десятый пакет санкций ЕС не затронул атомную отрасль РФ

Не решились: десятый пакет санкций ЕС обогнул атомную отрасль России

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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В Европе осознают, что введение новых ограничений в отношении РФ дорого ей обойдется.

Десятый пакет санкций Евросоюза не коснулся атомной отрасли России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр отметил, что представители ряда европейских стран хотели ввести рестрикции против российской атомной энергетики. Однако им было отказано.

«Что касается атомной отрасли, то определенно нет. Потому что мы (представители Венгрии — Прим. ред.) очень резко возражали против этого. И были некоторые другие государства-члены — не слишком много, но некоторые, — которые встали на нашу сторону в этом отношении», — сказал Петер Сийярто.

Венгерский министр добавил, что расширение санкций не позволило бы продолжить строительство атомной электростанции Пакш-II. Это привело бы к тому, что Будапешт лишился гарантированной на долгие годы энергетической безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что против введения санкций в отношении российской атомной отрасли наряду с Венгрией выступили Франция, Болгария и Бельгия. Их противницами по этому вопросу наиболее активно выступили страны Прибалтики — особенно Литва. Что именно войдет в десятый пакет санкций Евросоюза, сейчас обсуждается. Их принятие потребует единогласного голосования всех 27 стран-членов ЕС.

Страны коллективного Запада резко усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Они планировали разрушить экономику страны, однако не добились этой цели. Зато разогнали инфляцию и ухудшили жизнь миллионов обычных людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в новый пакет санкций США против России войдут китайские компании.

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Не решились: десятый пакет санкций ЕС обогнул атомную отрасль России

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