Китайские компании войдут в новый пакет санкций США против России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Нуланд: США введут санкции против РФ и китайских компаний 24 февраля

Китайские компании войдут в новый пакет санкций США против России

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - Cnp

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О новом пакете санкций в этот день объявят также все страны G7.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон собирается объявить о новом пакете санкций против России в пятницу, 24 февраля. В интервью газете The Washington Post она рассказала, что будут представлять собой рестрикции.

«Мы усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — сообщила она.

Дипломат добавила, что санкции затронут несколько российских банков. Она отметила, что о новом пакете антироссийских санкций объявят не только США, но и все страны G7 («Большой семерки»).

В США не раз отмечали, что обеспокоены укреплением отношений России и Китая. Вашингтон не раз угрожал Пекину санкциями за содействие Москве по обходу введенных против нее санкций.

Однако Пекин не ведется на провокации Вашингтона. Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И указал, что страна никогда не смирится с давлением и угрозами США в адрес российско-китайских отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в США рассказали о новых санкциях в отношении России.

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