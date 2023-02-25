Захарова напомнила Блинкену об агрессии США в отношении Ирака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Так дипломат ответила на его слова о том, что американцам не нравится, когда большая страна «задирает» другую.

Захарова напомнила Блинкену об агрессии США в отношении Ирака

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила американскому госсекретарю Энтони Блинкену об агрессии США в отношении Ирака.

Таким образом дипломат отреагировала на слова Блинкена о том, что большинству американцев «инстинктивно не нравится видеть, как большая страна задирает другую, и хотят что-то с этим сделать».

«Историю хотя бы своего государства госсекретарь знать обязан. Это не США ли на Ирак напали? Или Ирак недостаточно маленькая страна?» — напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат указала, что у США кровавая история, которая сформировала «образ враждебно настроенного к не подчиняющимся его воле народам государства».

Ранее Блинкен заявил, что США выступают против временного или немедленного прекращения огня на Украине. Позицию страны он аргументировал тем, что такая ситуация якобы сыграет на руку РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС.

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