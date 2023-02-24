Нерушимые принципы: КНР хочет обеспечить мир, но этому мешают США

Почему главные «демократы» первыми проливают кровь, и для чего им весь этот спектакль?

Китай хочет обеспечить мир во всем мире. Это следует из недавно опубликованного списка тезисов на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Издание EADaily провело их анализ, из которого можно сделать вывод, кому они адресованы в первую очередь.

В частности, рассматривается требование Китайской народной республики (КНР) прекратить односторонние санкции. Причем оно касается не только самой КНР, но и России, Ирана, Северной Кореи и Сирии, да и вообще всего мирового сообщества.

Однако Штаты, изображая из себя ярого союзника демократии, демонстрируют миру диктатуру, поставляя оружие как на Украину, так и на Тайвань, хоть и говорят о поддерживании Вашингтоном принципа «Одного Китая». Да еще и душат мировую экономику. Таким образом за океаном хотят удержать гегемонию, ведь она обеспечивает Западу безопасность.

Так нарушается тезис КНР о том, что безопасность одной страны нельзя обеспечивать за счет безопасности других государств, а заодно идет нарушение принципа уважения суверенитета и территориальной целостности. Чего уж говорить об уважении международного права и Устава ООН.

К слову, США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, предпочитая действовать исподтишка, развязывая конфликты повсюду. Они уже успели выразить свое «скептическое мнение» по поводу китайской мирной инициативы. Конкретно в Госдепе считают, что Пекин «сидит сразу на двух стульях» — держится подальше от конфликта на Украине, но вместе с тем помогает Москве.

Также стоит упомянуть, что на уровне гипотезы российские политологи допускали российско-северокорейские переговоры по поводу ввода северокорейских войск на территорию Украины для помощи России.

Тема актуальна на фоне того, что руководитель Корейской народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын в начале февраля начал формировать персонал для помощи в восстановлении Донбасса. Это поможет РФ форсировать темпы восстановления регионов, а КНДР избавиться от безработицы. Возможно, и Белый дом успокоится.

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