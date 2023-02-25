Лукашенко развеял фейк о вхождении Белоруссии в состав России

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Полина Долгова
Полина Долгова 79

Президент союзного государства порекомендовал не обращать внимания на болтовню.

Лукашенко развеял фейк о вхождении Белоруссии в состав России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается поглощать Белоруссию к 2030 году. Эти фейки распространяют, чтобы внести раздор в отношения союзных государств, сообщает издание БелТа.

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — рассказал Лукашенко журналистам.

Политик подчеркнул, что Россия и Белоруссия придерживаются особенной стратегии — «жить, как со своими братьями, в мире и дружбе».

Он подчеркнул, что все эти вопросы президент России понимает точно так же и порекомендовал не слушать сплетни.

«Открою секрет: вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. У нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню», — подытожил президент Белоруссии.

Прежде Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет войны, но готова защищать целостность своих территорий. Поэтому если на территории Польши будут размещены ядерные боеголовки, то Минск обратится к России с просьбой разместить такое же оружие на своей территории аналогичного вооружения.

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Ранее 5-tv.ru писал, что белорусский президент считает, что КНР не может игнорировать ни одну проблему в мире. Лукашенко назвал политику страны «глобальной». По его словам, КНР аналитически подходят к ситуациям прежде, чем сделать заявление.

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