Украинские войска сосредоточили свои силы на границе с Белоруссией
Минобороны Белоруссии: ВСУ сосредоточили значительную группировку сил на границе
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Провокации со стороны ВСУ продолжаются уже длительное время.
На границе Украины и Белоруссии сосредоточилась значительная группировка украинских войск. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
«Конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — цитирует его слова белорусское ведомство.
Также Валерий Ревенко отметил, что вероятность возникновения вооруженных провокаций высок, причем это наблюдается уже давно. Эти провокации могут перерасти в приграничные инциденты. Белоруссия ранее лишь фиксировала эти провокации, а сейчас начала на них реагировать.
«Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная», — заявил Ревенко.
В стране понимают, что от реакции в данной ситуации зависит, станет ли вооруженный конфликт в Украине более масштабным.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии.
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