Украинские войска сосредоточили свои силы на границе с Белоруссией

Провокации со стороны ВСУ продолжаются уже длительное время.

На границе Украины и Белоруссии сосредоточилась значительная группировка украинских войск. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

«Конфликт в Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — цитирует его слова белорусское ведомство.

Также Валерий Ревенко отметил, что вероятность возникновения вооруженных провокаций высок, причем это наблюдается уже давно. Эти провокации могут перерасти в приграничные инциденты. Белоруссия ранее лишь фиксировала эти провокации, а сейчас начала на них реагировать.

«Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная», — заявил Ревенко.

В стране понимают, что от реакции в данной ситуации зависит, станет ли вооруженный конфликт в Украине более масштабным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии.