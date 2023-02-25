МИД РФ объяснил, почему Швейцария не сможет стать площадкой для диалога с Украиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Мария Захарова напомнила, что Берн занял антироссийскую позицию и присоединился к западным санкциям.

МИД РФ объяснил, почему Швейцария не сможет стать площадкой для диалога с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Швейцария не может быть посредником и площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на вопрос журналистов о высказываниях главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса по поводу «переговоров по Украине» в Женеве.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — говорится в ответе Захаровой на сайте МИД РФ.

Дипломат также напомнила, что указом от 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с российским руководством.

На днях глава МИД Швейцарии заявил, что в Женеве проходят переговоры по Украине. По словам Кассиса, страна принимает переговоры в обстановке «максимальной осмотрительности».

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин 11 февраля заявил о готовности российской стороны к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом дипломат подчеркнул, что диалог стран должен основываться на реальности и учитывать требования российского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швейцария отказалась отдавать Украине российские деньги. Там признали, что никаких юридических оснований для конфискации и передачи Киеву частных российских активов — нет.

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