Кроме того, такое действие противоречит конституции Швейцарии.

В Швейцарии сегодня внезапно признали, что никаких юридических оснований для передачи Украине частных российских активов — нет. Об этом заявили в минюсте страны.

В Берне отметили, что правовой основы для конфискации этих средств — а это 8 миллиардов долларов — просто не существует.

Более того, это прямо противоречит конституции Швейцарии.