Оснований — нет: Швейцария отказалась отдавать Украине российские деньги

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Минюст Швейцарии не увидел юридических оснований для передачи Украине активов России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach; 5-tv.ru

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Кроме того, такое действие противоречит конституции Швейцарии.

В Швейцарии сегодня внезапно признали, что никаких юридических оснований для передачи Украине частных российских активов — нет. Об этом заявили в минюсте страны.

В Берне отметили, что правовой основы для конфискации этих средств — а это 8 миллиардов долларов — просто не существует.

Более того, это прямо противоречит конституции Швейцарии.

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