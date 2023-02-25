Анастасия Заворотнюк появится в телевизионном сериале

Анастасия Заворотнюк появится на экранах в неожиданной роли судьи. Один из федеральных телеканалов анонсировал премьеру сериала «Приставы» с Алексеем Чадовым и «прекрасной няней», в картине актриса снялась еще до болезни. Об этом сообщило издание KP.RU.

Режиссер Нахабцев объяснил, что сериал снимали еще в 2017 или 2018 году.

«Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами — это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают», — объяснил режиссер.

Заворотнюк появится в двух сериях проекта. Она сыграла роль судьи, которая отправила преступника за решетку. А отсидев, он стал ей мстить. Режиссер отметил, что часто сотрудничал с Заворотнюк, но зрители ее узнают чаще всего только по роли няни.

«Большинство знает ее по роли в ситкоме „Моя прекрасная няня“, но это… не лучшая ее работа. Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. У меня от нее одни сплошные положительные эмоции», — поделился Нахабцев.

По словам Владимира Нахабцева, актриса никогда не капризничала и проявления звездной болезни за ней не было замечено. Если ей нравится сценарий, то Анастасия Заворотнюк отдает себя полностью.

«Когда речь идет о деле, которое ей любопытно, она выкладывается на все 100. А в „Приставах“ ей было любопытно. И мне тоже: Настю я позвал без проб после того, как она сыграла у меня в сериале „Отдел“. И она сразу согласилась. Так что я очень жду премьеры», — подытожил режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк намекнула на замужество и переехала в Баку.