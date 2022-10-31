Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк намекнула на замужество и переехала в Баку

Модель и блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о своей новой жизни в столице солнечного Азербайджана. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, знаменитость со своим таинственным избранником, решила жить на два города, так как бесповоротно влюбилась в Баку. К слову, возможно, загадочный молодой человек уже не бойфренд, а муж 26-летней звезды.

Недавно в личном блоге Заворотнюк разоткровенничалась с поклонниками. На вопрос, оставит ли она свою фамилию после замужества, она ответила, что может, уже вышла за возлюбленного. Личность своего предполагаемого супруга Анна скрывает от публики. Познакомились они во время учебы в США, планировали пожениться. Когда модель узнала о болезни мамы (Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году), она вернулась в Россию, и бойфренд последовал за ней.

Анна Заворотнюк поделилась моментами новой жизни в Баку. Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

Теперь, судя по всему, любительница путешествий Анна Заворотнюк и ее мужчина нашли место, где захотелось остановиться и насладиться размеренностью и романтикой. Но и Москву забывать знаменитость не намерена.

«Решили попробовать. Здесь друзья и люди очень радушные. Посмотрим, куда жизнь занесет… У меня в России часть семьи, работа, я полечу обратно через пару недель. Просто часто буду бывать и здесь тоже», — рассказала о своих планах блогер.

Заворотнюк также опубликовала очередное фото с избранником. К сожалению фанатов, на картинке снова не было его лица, только два бокала пива на столике ресторана. Прежде модель уже делилась снимками с бойфрендом, на которых его невозможно распознать, подчеркивая, что самое личное всегда оставляет за кадром.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Надежда Бочкарева рассказала, отчего Анастасия Заворотнюк страдала во время съемок прославившего ее сериала «Моя прекрасная няня».

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