Боец рассказал, кто воюет против России в Донбассе

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Иван Обухов
Иван Обухов 116

РИА Новости: убитые в боях на юге Артемовска в большинстве выходцы с Западной Украины

Боец рассказал, кто воюет против России в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Убитый и взятые в плен боевики ВСУ зачастую оказываются выходцами из одних и тех же мест.

Уничтоженные и плененные на юге Артемовска украинские боевики по большей части являются уроженцами Западной Украины, рассказал РИА Новости один из российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

«Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — поделился наблюдением боец.

Кроме того, в вооруженном сопротивлении российской армии с украинской стороны участвуют и так называемые «ветераны АТО» с боевым опытом, однако их число невелико.

«Встречаются также люди, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года, но таких мало. В основном это мобилизованные с Западной Украины», — рассказал собеседник агентства.

Артемовск находится на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это значимый транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Угледарском направлении танкисты откинули боевиков на пять километров.

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