Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2023 года

Для граждан новых российских территорий будет предусмотрены социальные гарантии в соответствии с общероссийскими.

С 1 марта в России вступят в силу новые законы. В Госдуме отметили, что на новых территориях РФ, присоединенных в ходе СВО, начнут действовать такие же социальные гарантии, что и по всей России, сообщает издание URA.RU. В частности, там, как и во всей стране, пенсия и надбавки будут проиндексированы, появятся льготы для студентов, питание в школах и единое пособие для малообеспеченных семей. Но что еще из нововведений планируется?

Список новых законов, действующих с 1 марта 2023 года

Лекарства по рецепту можно будет заказывать через интернет в Москве, Московской и Белгородской областях. Такая возможность будет предоставлена как эксперимент, рассчитанный на три года.

Владельцы малого и среднего бизнеса

Акцизы на сигареты и вейпы вырастут. Они будут составлять не менее 3 536 рублей за 1000 штук, а на миллилитр жидкости для вейпов — 20 рублей.

Доступ к данным в ЕГРН будет ограниченным. Это нужно для того, чтобы мошенники не смогли получить персональные данные о собственниках недвижимости без согласия самих владельцев.

Более тщательно начнут следить за тем, в каких условиях проживает домашнее животное

Те интернет-ресурсы, у которых ежедневная аудитория превышает 100 тысяч человек, должны будут ограничить публикацию запрещенного контента: экстремистские материалы, нецензурная брань и порнография.

Люди, которые отбыли срок за тяжкие преступления, не смогут быть водителями такси. Такое ограничение касается неснятой или непогашенной судимости не только для россиян, но и для граждан стран-участниц ЕАЭС.

Компании по стратегической деятельности, которые получают инвестиции извне, должны будут получить лицензию на такие действия. Меры за нарушение этого требования сейчас находятся в разработке. Если договор был заключен до первого марта 2022 года, то государство предоставляет возможность оформить кредитные каникулы до 31 марта 2023 года. Этот закон учитывает интересы физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кириенко призвал опираться на образование в СССР при отказе от Болонской системы.