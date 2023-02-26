Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2023 года

|
Полина Долгова
Полина Долгова 61

Госдума: с 1 марта в России вступят в силу новые законы и соцвыплаты

Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

Читайте нас в: Дзен Новости

Для граждан новых российских территорий будет предусмотрены социальные гарантии в соответствии с общероссийскими.

С 1 марта в России вступят в силу новые законы. В Госдуме отметили, что на новых территориях РФ, присоединенных в ходе СВО, начнут действовать такие же социальные гарантии, что и по всей России, сообщает издание URA.RU. В частности, там, как и во всей стране, пенсия и надбавки будут проиндексированы, появятся льготы для студентов, питание в школах и единое пособие для малообеспеченных семей. Но что еще из нововведений планируется?

Список новых законов, действующих с 1 марта 2023 года

  • Лекарства по рецепту можно будет заказывать через интернет в Москве, Московской и Белгородской областях. Такая возможность будет предоставлена как эксперимент, рассчитанный на три года.
  • Владельцы малого и среднего бизнеса получат приоритет выкупа движимого имущества.
  • Акцизы на сигареты и вейпы вырастут. Они будут составлять не менее 3 536 рублей за 1000 штук, а на миллилитр жидкости для вейпов — 20 рублей.
  • Доступ к данным в ЕГРН будет ограниченным. Это нужно для того, чтобы мошенники не смогли получить персональные данные о собственниках недвижимости без согласия самих владельцев.
  • Более тщательно начнут следить за тем, в каких условиях проживает домашнее животное перед покупкой. В зоомагазинах и на птичьих рынках они должны будут быть обеспечены едой, водой и просторным помещением.
  • Те интернет-ресурсы, у которых ежедневная аудитория превышает 100 тысяч человек, должны будут ограничить публикацию запрещенного контента: экстремистские материалы, нецензурная брань и порнография.
  • Люди, которые отбыли срок за тяжкие преступления, не смогут быть водителями такси. Такое ограничение касается неснятой или непогашенной судимости не только для россиян, но и для граждан стран-участниц ЕАЭС.

Компании по стратегической деятельности, которые получают инвестиции извне, должны будут получить лицензию на такие действия. Меры за нарушение этого требования сейчас находятся в разработке. Если договор был заключен до первого марта 2022 года, то государство предоставляет возможность оформить кредитные каникулы до 31 марта 2023 года. Этот закон учитывает интересы физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кириенко призвал опираться на образование в СССР при отказе от Болонской системы.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиа...

Последние новости

15:07
Войска РФ нанесли комплексное огневое поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
14:52
Хирурга Леонида Рошаля госпитализировали в Москве
14:44
Какие законы вступают в силу в России с 1 марта 2023 года
14:29
Принц Уильям и Кейт Миддлтон удостоились новых титулов: что это значит?
14:07
«Город-призрак»: как выглядит турецкий Хатай после смертельного землетрясения
13:58
Более 20 машин пострадали в ДТП на трассе М-11 в сторону Москвы

Сейчас читают

Путин назвал самое главное условие для победы России
Давайте строить бизнес дома: политолог объяснил, почему Россия и Запад не договорятся
«Ноги раздвигаются, чего желаю многим»: Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы
Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023