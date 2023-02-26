Более 20 машин пострадали в ДТП на трассе М-11 в сторону Москвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 59

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибший.

Фото, видео: ВКонтакте / Отдел ГИБДД «Новгородский»; ЧП 53 Великий Новгород. Новости; 5-tv.ru

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Массовое ДТП произошло на трассе М-11 в сторону Москвы и полностью парализовало движение. Первые кадры с места появились в социальных сетях и Telegram-каналах.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, в результате происшествия есть один погибший. Кроме того, идет речь о нескольких пострадавших — их число и состояние уточняются. Предварительно, травмы различной степени тяжести получили более десяти человек.

Позднее стражи правопорядка уточнили, что причиной аварии на 502-м километре дороги, возможно, стали снегопад и обледенение дорожного полотна. На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб и скорой помощи.

На парализованном участке М-11 временно перекрыто движение в сторону столицы. Представители власти организовали переезд транспортных средств на трассу М-10.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с детьми столкнулся с бензовозами и легковушкой на Сахалине.

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Более 20 машин пострадали в ДТП на трассе М-11 в сторону Москвы

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