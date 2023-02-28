В Китае назвали заказчиков теракта на «Северных потоках»

В Китае показали, как взрывались «Северные потоки»: журналисты реконструировали теракт.

Эффект землетрясения в политике сегодня вызвал шаг Китая, который судя по всему окончательно разочаровался в своих западных партнерах. Крупнейший медиагигант КНР опубликовал довольно детальный ролик со всеми подробностями теракта на «Северных потоках». Фактически он полностью восстановил ход подготовки и саму диверсию. Причем прямо названы и заказчики, и исполнители — вплоть до конкретных фамилий. Кристина Смыкова детально изучила это видео.

За четыре минуты китайский медиагигант, что называется, детально реконструировал весь ход диверсии на нитках газопроводов системы «Северный поток». На этих кадрах подробная карта того, как происходил теракт, в котором авторы ролика прямо обвиняют Норвегию и США.

По их данным, к атаке готовились более полугода — в Норвегию прибыла спецгруппа из Штатов, ее предположительно возглавлял советник президента по нацбезопасности — Салливан. Цель секретных переговоров — найти подходящее место для взрывчатки. Далее в Балтику под прикрытием учений направили американский авианосец, а после отмашки вице-адмирала шестого флота началось погружение водолазов и непосредственно установка мин.

Все оставшиеся дни до подрыва над местом кружили американские вертолеты, затем туда сбросили гидроаккустический буй, который активировал взрывчатку. Итог этой диверсии — уничтожение трех из четырех газопроводов и убытки на полмиллиарда долларов.

В основу видеоролика легло расследование журналиста Сеймура Херша. Он также безапелляционно заявлял, что за диверсией стоят спецслужбы США и Норвегии, а глава Белого Дома — Джо Байден не просто был в курсе, а лично одобрил атаку.

«В последний момент президент колебался, боялся, что нас уличат, если взорвать газопровод сразу после учений. Но потом потребовал разрешения сделать это в любое время. Взрыв трубопровода имел для США смысл», — сказал Херш.

Западное расследование так и не сдвинулось с мертвой точки. Спустя пять месяцев — ни одного внятного сообщения о том, кто именно и при каких обстоятельствах взорвал газопровод. Среди стран ЕС не боится высказываться разве что Венгрия. Там согласны с позицией России и считают произошедшее терактом.

«Это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. Венгрия поддерживает все виды разбирательств, которые дадут надежду узнать, кто это совершил и почему. Я думаю, что ООН должна предоставить механизм для такого рода расследования», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В самих Штатах, где разворачивается предвыборная кампания, Дональд Трамп набирает политические очки, активно разыгрывая карту Северного потока против Джо Байдена. Экс-президент уверен, что Россия в принципе ни при чем, чего не скажешь про США.

«Да, это могли быть мы. Или Украина. Или какая-нибудь третья сторона, которая хотела насолить. Вот кто этого не делал, так это Россия. Для них это был основной, огромный источник дохода. Из принципа они бы взрывать не стали, это я вам точно говорю», — сказал Трамп.

По мнению все того же Сеймура Херша, этой диверсией на «Северных потоках» американцы хотели объединить западных союзников против России. Но на деле могут добиться ровно обратного. Журналист считает, что теперь за технологиями зеленой энергии Старый Свет вместо Штатов обратится к Китаю — это как минимум. Как максимум — НАТО под угрозой развала. Вопрос только в том, какая из стран покинет альянс первой.